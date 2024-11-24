Эти продукты ведут к инфарктам: c чем опасно есть картошку

Частое употребление мяса с жареной картошкой создает сильную нагрузку на сердце. Это то сочетание, которого лучше избегать, так как оно дополнительно повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, вызывая рост холестерина, давления, воспалительные процессы в сосудах. Об этом пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова. Врач привела примеры.

По ее словам, одно из самых худших сочетаний на столе - это сахар и транжиры.

"Трансжиры способствуют накоплению "плохого" холестерина (ЛПНП), а сахар повышает уровень глюкозы в крови и вызывает воспаление", - предупредила специалист.

Такое двойное воздействие увеличивает риск сердечного приступа.

Употребление красного мяса в жареном виде вызывает накопление насыщенных жиров в организме. Особенно сильную нагрузку на сердце создает сочетание мяса с жареной во фритюре картошкой.

"Эти продукты ведут к инфарктам", - пишет врач.

Еще один распространенный и достаточно вредный вариант - копченое мясо и соленая рыба. Такие закуски содержат большое количество соли и консервантов. Отсюда появляются риски задержки жидкости в организме и повышения давления.

Врач напомнила, что соль, если ее слишком много в блюдах, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.