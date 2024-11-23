Ученый рассказал о самых пугающих явлениях во время сна

Нейробиолог Джейн Тереза Андерсон перечислила пять пугающих явлений сна. Об этом пишет Daily Mail.

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Андерсон обращает внимание на интересный феномен гипнагогических галлюцинаций — необычных образов и звуков, возникающих на границе между бодрствованием и сном. Некоторые творческие личности используют эти состояния для вдохновения.

Кроме того, эксперт исследует гипнопомпические видения, которые проявляются при пробуждении. В этот момент мозг еще полностью не перешел в реальность и может «проецировать» сновидческие образы на окружающий мир. Примерно 20 процентов людей способны испытывать осознанные сновидения — состояния, в которых можно управлять событиями сна. Это позволяет погружаться в созданные воображением миры.

Также Андерсон выделяет парасомнии — физические действия во сне, такие как лунатизм или «сексомния». Среди других распространенных нарушений — ложное пробуждение, при котором человек думает, что проснулся, хотя на самом деле все еще находится во сне, передает издание.

Светлана Носикова, исполняющая обязанности заместителя главного врача Зарайской больницы, подчеркнула важность полноценного сна для душевного здоровья и эмоционального благополучия.