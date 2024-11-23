Нужно ли садиться на диету при кандидозе

Эксперты рассказали, так ли необходима диета при кандидозе, сообщает издание Medaboutme.

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Кандидозом, или молочницей, называют воспалительный процесс из-за дрожжеподобных грибков из рода Candida. В норме они существуют в желудочно-кишечном тракте, но иногда обнаруживаются также во рту, на слизистых гениталий и в органах дыхания.

Кандиды могут стать причиной таких заболеваний, как кандидоз желудочно-кишечного тракта, уретрит и баланопостит, онихомикоз, интертриго, вульвовагинит, а также различных вариаций кандидоза в полости рта.

Согласно исследованиям, три из четырех женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с кандидозом гениталий. Для его лечения назначают противогрибковые препараты, иммуномодуляторы и общеукрепляющие средства.

При кандидозе некоторым людям действительно необходимо соблюдать определенную диету.

Дрожжеподобные грибы хорошо размножаются при добавлении глюкозы. Если ее концентрация во рту возрастает, то люди с диабетом начинают чаще страдать от орального кандидоза. Что касается остальных людей без диабета, связь сладкого с развитием кандидоза доказать не удалось.

Бытует мнение, что при молочнице лучше отказаться от глютена, однако это не так. Ученые пришли к выводу, что убирать глютен из рациона тех, кто не страдает аллергией на него, бесполезно, в том числе и при кандидозе.

Приверженцы специальных диет советуют отказаться от молочных продуктов. Тем не менее, доказано, что грибы из рода Candida не употребляют в пищу лактозу, сахарозу и ксилозу.