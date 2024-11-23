Названы эффективные способы избавиться от изжоги по ночам

Специалисты дали рекомендации, как побороть изжогу в ночное время, сообщает издание The Voice.

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По словам экспертов, многие люди сталкиваются со жгучими болями в груди и отрыжкой по ночам. Это объясняется тем, что пища и желудочная кислота легче попадают в пищевод при лежачем положении.

Однако существует три способа, которые помогут с этим справиться.

Во-первых, следует отказаться от поздних ужинов и перекусов по ночам.

"Это главный совет врачей, которому нужно следовать", - отмечает гастроэнтеролог Лиза Ганджу.

Ужинать необходимо минимум за три часа до отхода ко сну. Кроме того, стоит уменьшить порции пищи на ужин, так как это облегчит симптомы кислотного рефлюкса. Потребление воды, наоборот, следует увеличить, но пить ее можно максимум за час до сна.

Во-вторых, специалисты советуют вести пищевой дневник. Так вы сможете найти закономерности между съеденной пищей и изжогой.

Потенциально опасные продукты включают в себя алкоголь, кофеин, жирные и острые блюда, маринованные овощи, газированные напитки и сладости. Кроме того, изжогу часто вызывает перечная мята, поскольку она подавляет сократимость пищеводного сфинктера и провоцирует обратный заброс кислоты.

В-третьих, попробуйте изменить позу во время сна. Если вы спите на животе или на спине, это упрощает возвращение содержимого желудка в пищевод.

Исследования показывают, что лучше всего спать на левом боку, поскольку именно так желудок оказывается ниже пищевода.

Если все перечисленные советы не помогли и изжога сохраняется, лучше обратиться к гастроэнтерологу для исключения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.