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Превращение в зверя или мучительная смерть — что будет, если съесть мухомор

С детства нас учили не есть мухоморы и не сбивать их шляпки. Объясняли, что это нужно для лосей, которые потом будут их облизывать. Сразу же возникал диссонанс — почему лосю можно, а мне нет?

Что будет, если съесть мухомор
© globallookpress.com

С взрослением ситуация усложнялась. Папа рассказывал о берсерках — людях, которые, выпив настойку из грибов, становились дикими зверями. Бабушка утверждала, что мухоморы добавляют в лекарства. А в школе твердили, что отравление мухомором может привести к мучительной смерти. Где же истина? Попробуем разобраться.

Судороги, понос и рвота — чего ждать от отравления мухомором

Если лоси едят мухоморы, чтобы улучшить пищеварение и избавиться от паразитов в желудочно-кишечном тракте, то люди — для ощущения эйфории и борьбы с тревожностью. Вот только в случае с грибами не стоит забывать золотое правило: «не все полезно, что в рот полезло».

Организм лося не восприимчив к токсину от мухомора, человек же может столкнуться с рядом проблем:

  • понос;
  • рвота;
  • тремор;
  • обильное потоотделение;
  • нарушение координации;
  • галлюцинации;
  • истеричный плач;
  • смерть.

Эти и ряд других побочных эффектов вызваны несколькими токсинами: мусцимолом и мускарином.

Шаманы и берсерки обманщики?

Не обманщики. Раньше люди действительно употребляли небольшие порции мухоморов, чтобы общаться с духами и лечиться. Однако стоит понимать, что такой выбор был продиктован отсутствием альтернативы и развитого медицинского сообщества.

Современный рынок может предоставить множество проверенных препаратов, которые не содержат в своем составе яд. Обращаясь к народной медицине, человек рискует не только потерять время, но и нанести еще больший вред здоровью.

Так что будет, если съесть мухомор?

Проблема в том, что никто не может точно ответить на этот вопрос. Каждый организм будет реагировать на яд индивидуально. Однако стоит заметить, что ни одно научное исследование не смогло доказать пользу приема мухоморов.

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