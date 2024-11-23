Превращение в зверя или мучительная смерть — что будет, если съесть мухомор
С детства нас учили не есть мухоморы и не сбивать их шляпки. Объясняли, что это нужно для лосей, которые потом будут их облизывать. Сразу же возникал диссонанс — почему лосю можно, а мне нет?
С взрослением ситуация усложнялась. Папа рассказывал о берсерках — людях, которые, выпив настойку из грибов, становились дикими зверями. Бабушка утверждала, что мухоморы добавляют в лекарства. А в школе твердили, что отравление мухомором может привести к мучительной смерти. Где же истина? Попробуем разобраться.
Судороги, понос и рвота — чего ждать от отравления мухомором
Если лоси едят мухоморы, чтобы улучшить пищеварение и избавиться от паразитов в желудочно-кишечном тракте, то люди — для ощущения эйфории и борьбы с тревожностью. Вот только в случае с грибами не стоит забывать золотое правило: «не все полезно, что в рот полезло».
Организм лося не восприимчив к токсину от мухомора, человек же может столкнуться с рядом проблем:
- понос;
- рвота;
- тремор;
- обильное потоотделение;
- нарушение координации;
- галлюцинации;
- истеричный плач;
- смерть.
Эти и ряд других побочных эффектов вызваны несколькими токсинами: мусцимолом и мускарином.
Шаманы и берсерки обманщики?
Не обманщики. Раньше люди действительно употребляли небольшие порции мухоморов, чтобы общаться с духами и лечиться. Однако стоит понимать, что такой выбор был продиктован отсутствием альтернативы и развитого медицинского сообщества.
Современный рынок может предоставить множество проверенных препаратов, которые не содержат в своем составе яд. Обращаясь к народной медицине, человек рискует не только потерять время, но и нанести еще больший вред здоровью.
Так что будет, если съесть мухомор?
Проблема в том, что никто не может точно ответить на этот вопрос. Каждый организм будет реагировать на яд индивидуально. Однако стоит заметить, что ни одно научное исследование не смогло доказать пользу приема мухоморов.