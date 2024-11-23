Главный онколог России рассказал об успехах отечественной медицины

Российская онкологическая служба смогла улучшить свою работу после разрыва отношений с западными странами. Об этом заявил главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в интервью телеканалу РБК.

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«Сегодня в хирургии мы в основном выполняем малоинвазивные вмешательства, когда пациент через два-три дня может выписаться из стационара», — привел Каприн один из примеров.

Кроме того, отметил он, расширились области применения микрохирургии в онкологии.

Каприн подчеркнул, что медицина России не отрезана от мира.

«Мы не чувствуем изоляции. Рынок у нас большой, интересный, есть связь с другими странами. Но, конечно, хочется создавать», — сказал он.

По словам врача, российские онкологи тесно сотрудничают со странами СНГ, с Китаем, Ираном, Индией. В то же время остается и возможность обмена опытом с западными странами.

До этого генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что российская онкологическая служба занимает передовые позиции в мире по некоторым методам лечения рака.