Ноябрьские врачи спасли молодую маму с опасной патологией

Врачи из Ноябрьска успешно спасли жизнь новорождённому и молодой маме, страдающей от предлежания и врастания плаценты. Акушеры-гинекологи аккуратно извлекли ребенка, после чего удалили патологический участок и провели метропластику. Как сообщили в Ноябрьской ЦГБ, эта сложная операция, длившаяся около полутора часов, позволила избежать серьезных осложнений, включая массивное кровотечение.

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Команда врачей во главе с Марией Андрияновой, Светланой Ильиной и Аркадием Дерцянным быстро среагировала на критическую ситуацию. Через пять дней после успешного лечения мама и малыш были выписаны домой в хорошем состоянии. В будущем северянка вновь сможет стать мамой.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое пациентке провели операцию по удалению лишнего участка толстой кишки.