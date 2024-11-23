Крупнейшая за последние девять лет вспышка кори зафиксирована в Канаде

Министерство здравоохранения Канады сообщило, что вспышка кори в провинции Нью-Брансуик, объявленная 1 ноября, может привести к тому, что число случаев, зарегистрированных за год, достигнет максимума за последние несколько лет. В провинции это самая масштабная вспышка заболевания за «несколько десятилетий», а число случаев, отмеченных по всей стране, превысило уровень 2015 года.

На данный момент в провинции подтверждено 44 случая заболевания корью. Первый случай был выявлен в Нью-Брансуике 24 октября, заболевшим оказался человек, недавно выезжавший за границу. Более 80% инфицированных – это дети и подростки в возрасте 19 лет и младше.

«Министерство здравоохранения продолжает внимательно следить за ситуацией и проинформирует общественность в случае возникновения новых случаев заражения», – сообщил представитель Минздрава Дэвид Келли.

Вспышка в Нью-Брансуике является частью общенациональной вспышки кори, охватившей всю страну. С начала года в стране зарегистрировано 130 случаев инфицирования корью, один из заболевших – ребенок в возрасте до пяти лет – скончался, причем это первый случай смерти от кори за прошедшие 35 лет.

По информации Министерства здравоохранения провинции Онтарио, где был зафиксирован смертельный случай, умерший ребенок не был вакцинирован от кори, сообщает Канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

Вспышка кори охватила шесть из десяти провинций Канады: помимо Нью-Брансуика, случаи заболевания выявлены также в Альберте, Британской Колумбии, Квебеке, Онтарио и Саскачеване. По словам иммунологов, пандемия коронавируса прервала плановую вакцинацию детей в Канаде в 2020-2021 годах, что и стало причиной недостаточно высоких показателей вакцинирования (национальный целевой показатель – 95% вакцинированных к 2025 году, что необходимо для обеспечения коллективного иммунитета).

Предыдущая крупная вспышка кори в Канаде была отмечена в 2015 году – тогда заболевание выявили у 113 человек. В 2019 году в стране было подтверждено 103 случая заражения корью.

Ранее сообщалось, что на Физическом факультете МГУ введены «срочные противоэпидемические меры» в связи с угрозой возникновения вспышки кори.