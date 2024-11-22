Врач рассказала о базовой терапии атопического дерматита

Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Шатилова рассказала о базовой терапии атопического дерматита.

«Базовая терапия является обязательной и постоянной для человека с любой формой и степенью тяжести атопического дерматита, вне зависимости от сезона», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, лечение предусматривает регулярное использование эмолентов, содержащих церамиды. Это косметические средства для кожи, которые увлажняют и восстанавливают её барьерные функции.

Как отметила Шатилова, полному лечению дерматит не подлежит, поэтому терапия направлена на то, чтобы облегчить симптомы.

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