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Нейросеть против рака: как ИИ помогает бороться с онкологией?

В России ежегодно заболевают раком около 600 тыс. человек. Как искусственный интеллект помогает в диагностике и лечении онкологических заболеваний, ведущий телеканала «МИР 24» Алексей Мельников обсудил с кмн, замдиректора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России Юрием Комаровым.

Как ИИ помогает бороться с онкологией
© РИА Новости

  • С чем связан рост заболеваемости раком?
  • Как нейросети помогают в ранней диагностике болезни, какие виды онкологии они выявляют?
  • И может ли искусственный интеллект заменить врачей?

Подробности – в программе «Мир. Мнение».

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Юрий Комаров
Алексей Мельников
Минздрав РФ