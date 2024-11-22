Нейросеть против рака: как ИИ помогает бороться с онкологией?
В России ежегодно заболевают раком около 600 тыс. человек. Как искусственный интеллект помогает в диагностике и лечении онкологических заболеваний, ведущий телеканала «МИР 24» Алексей Мельников обсудил с кмн, замдиректора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России Юрием Комаровым.
- С чем связан рост заболеваемости раком?
- Как нейросети помогают в ранней диагностике болезни, какие виды онкологии они выявляют?
- И может ли искусственный интеллект заменить врачей?
Подробности – в программе «Мир. Мнение».