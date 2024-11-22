Москвичи стали часто жаловаться на затрудненное дыхание

Жители столицы в последнее время часто жалуются на затрудненное дыхание, заявил главный психиатр Москвы Георгий Костюк. О ситуации специалист рассказал в беседе с журналистами.

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Костюк обращает внимание, что зачастую причины этого симптома кроются не в физиологических нарушениях, а в психических. К примеру, он может указывать на паническую атаку или стрессовое расстройство.

Тем не менее москвичи обращаются к пульмонологам, сдают необходимые анализы и проходят обследования. Результатов это не приносит, но проблема остается, передает Telegram-канал РИА Новости.

Психолог социальной службы флагманского центра экстренной помощи больницы имени О. М. Филатова Александра Волкова и другие эксперты рассказали о том, как пациентам медучреждений и их близким снизить уровень стресса и справиться с тревогой. Одно из первых правил, названных специалистами, — стабилизировать дыхание. Также следует общаться с близкими и по возможности вести дневник эмоций.

Хронический стресс может существенно изменить функционирование мозга, что значительно увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом рассказала врач-невролог Ольга Зинчева.