Женщина похудела из-за редкой болезни, списав все на кофе

Шеннэн Данбар-Доу поначалу не обращала внимание на тревожные признаки. 30-летняя жительница Шотландии в мае 2022 года заметила, что стала часто испытывать чувство тошноты и вздутие живота, хотя ранее никогда не жаловалась на подобные симптомы. Шеннэн решила, что причиной их появления стала её любовь к кофе.

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Постепенно состояние Данбар-Доу ухудшилось настолько, что её рацион за день сократился до двух небольших печений. Живот девушки сильно раздуло, и она перестала выходить из дома. За полгода Шеннэн потеряла ровно половину своего веса.

Врачи пожимали плечами и списывали всё на то, что пациентка может страдать расстройством пищевого поведения. Данбар-Доу несколько раз попадала в больницу, и лишь спустя некоторое время ей поставили гастропарез – это редчайшее заболевание, из-за которого мышцы и нервы желудка парализуются, а процесс переваривания пищи затягивается.

Теперь Шэннен может питаться только через зонд. Помочь ей может лишь установка специального устройства для нормализации работы органов ЖКТ. Стоимость аппарата на сегодняшний день превышает 6 млн рублей.

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