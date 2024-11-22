Можно ли сочетать антибиотики с алкоголем

При приеме антибиотиков строго запрещено употреблять алкоголь. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

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«Из-за спиртных напитков действие антибиотиков на микроорганизмы, с которым борется лекарство, может ослабнуть. В результате возможен вариант, что человек пропьет курс антибиотиков, а лечебного эффекта не получит», — пояснил Холдин.

Кроме того, по его словам, спиртное может обострить побочные эффекты от антибиотиков. Также, возрастает риск возникновения аллергической реакции на препарат.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого назвала напитки, которыми опасно запивать любые лекарства. Некоторые из них, по ее словам, нейтрализуют свойства препаратов, а некоторые могут быть опасными в сочетании с ними.

К примеру, грейпфрутовый сок воздействует на ферменты печени, из-за чего растет нагрузка от лекарства. Это может привести к превышению дозы препарата, что может быть крайне опасно, в том числе привести к сильным побочным эффектам, подчеркнула врач. Также «побочку», по ее словам, можно усилить, если выпить нестероидные противовоспалительные с кислым напитком — тем же соком.

Ранее доктор Мясников перечислил опасные ошибки при приеме антибиотиков.