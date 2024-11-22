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Доктор Мясников заявил об опасности пива для одной группы россиян

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил об опасности пива для одной группы людей. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников заявил об опасности пива для людей с сахарным диабетом
© Lenta.ru

Мясников рассказал, что наибольшую опасность для людей с сахарным диабетом представляют продукты, которые быстро поднимают уровень сахара в крови.

«Самый страшный продукт в плане быстрого подъема [сахара в крови] — это пиво. Только после него идут белый хлеб, сахар», — сообщил доктор.

Он объяснил, что в состав пива входят быстрые углеводы.

«Поэтому все люди, которые любят пиво, с животиками, все полные», — уточнил Мясников. В этой связи врач призвал россиян ограничивать употребление этого напитка.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал фактор, который ухудшает работу сердца. По его словам, к проблемам с этим органом могут привести заболевания щитовидной железы.

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Александр Мясников