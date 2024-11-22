В России стали покупать меньше успокоительных БАДов

Продажи успокоительных БАДов в России упали до минимума за пять лет. Участники рынка связали это с переходом россиян на антидепрессанты.

Российские аптечные сети в январе-сентябре 2024 года продали более 17,5 млн упаковок биологически активных добавок от стресса, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group. Это самый низкий показатель продаж как минимум с 2019 года.

Для примера, в «Аптечной сети 36,6» реализация успокоительных БАДов за девять месяцев этого года снизилась на 14% год к году, а антидепрессанты, напротив, прибавили 33% в продажах.

Однако о реализации БАДов не стоит судить только по аптечным сетям: они активно продаются на маркетплейсах. В целом тенденция к росту продаж антидепрессантов есть, согласен директор по развитию аналитической компании RNC Рharma Николай Беспалов:

Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma

«У нас в стране растет культура обращения к специалистам по поводу различных депрессивных расстройств, люди в меньшей степени обращаются к каким-то народным методам, самолечению, предпочитают обратиться к специалисту, который назначает доказательное лечение, основанное на современных препаратах, имеющихся в арсенале системы здравоохранения. С одной стороны, снижается вопрос самолечения, с другой — сокращаются объемы потребления именно с целью лечения депрессивных расстройств алкоголя и иных продуктов, не имеющих отношения к медицине. Потребители БАДов стремительными темпами мигрируют из офлайн-каналов в онлайн-канал, происходит процесс переключения потребителей на маркетплейсы, они просто из одного канала уходят в другой, и это тоже влияет на статистику. Большинство аналитических компаний апеллируют к информации о продаже добавок в рамках аптек, но аптеки не единственный канал продажи. Это продукты, которые не оказывают выраженного эффекта чаще всего, некие вспомогательные компоненты, которые могут применяться для терапии тех или иных состояний, но вряд ли обеспечат быстрый и выраженный эффект. Скорее, люди предпочитают обратиться к врачу, который пропишет действенный, эффективный препарат, окажет эффект, ощутимый через неделю приема, и состояние человека значимо поменяется. Прием БАДов для коррекции состояний может требоваться на протяжении нескольких месяцев, и не факт, что в каком-то конкретном состоянии он человеку поможет».

В свете напряженной обстановки в стране и мире продажи разнообразных лекарств от стресса будут и дальше расти, прогнозируют участники рынка. Тенденция перетока покупателей в сегмент более действенных препаратов также продолжится.