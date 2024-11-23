Врач объяснила, как правильно принимать противовирусные препараты

Противовирусные препараты назначаются при вирусных инфекциях - гриппе, ОРВИ и других, а наиболее эффективны они в первые 48, максимум - 72 часа от появления первых симптомов заболевания, то есть - в период, когда вирус начинает размножаться в организме. Об этом "РГ" рассказала врач-инфекционист клиники "Будь Здоров" на Сретенке Александра Росаткевич.

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Она пояснила, что большинство противовирусных препаратов воздействуют именно на размножение вирусов в организме, останавливая его.

Врач также обратила внимание, что чаще всего организм может справиться с вирусами сам, если ему помочь - облегчить симптомы и общее состояние. Но организму, ослабленному хроническими заболеваниями, длительными стрессами или перегрузками, противовирусные препараты необходимы, чтобы избежать осложнений.

Росаткевич также подчеркнула, что антибиотики при вирусных заболеваниях не нужны, поскольку они не действуют на вирусы. Врач прописывает их в том случае, если простуда, например, осложнилась бактериальной инфекцией.

Определить вирусную или бактериальную природу заболевания может только медик, отмечает врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина. Он же подберет правильное лечение, говорит она. По словам Сережиной, даже противовирусные препараты бывают разными. Например, не все из тех, которые могут справиться с гриппом А, эффективны против гриппа В. Поэтому, прежде чем подобрать нужное лекарство, нужно определить, каким вирусом вызвано заболевание.