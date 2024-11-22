В Москве спасли мужчину с одновременными инфарктом и инсультом

В НИИ Склифосовского спасли мужчину с одновременным ишемическим инсультом и инфарктом. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

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Врачи выявили у 38-летнего мужчины ишемический (из-за закупорки сосуда тромбом) инсульт и развивающийся инфаркт миокарда. Ему провели баллонную ангиопластику и установили стент в пораженный сосуд, восстановив кровоток. Мужчине удалось избежать тяжелых последствий. Его выписали без неврологических нарушений через неделю после госпитализации. Как отметили врачи, у него были факторы риска и инфаркта, и инсульта, в том числе ожирение.