Врач рассказала о причинах сомнамбулизма

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарёва рассказала о причинах возникновения сомнамбулизма.

«Хотя лунатизм сам по себе не является опасным самостоятельным заболеванием, это симптом, который указывает на наличие проблем со здоровьем или психологическим состоянием», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, сомнамбулизм могут вызвать проблемы в семье или на работе, сдача экзаменов и другие эмоциональные перенапряжения.

Лунатизм часто передаётся по наследству, отметила врач.

«Приём некоторых медикаментов, в особенности тех, которые влияют на центральную нервную систему, могут вызывать эпизоды лунатизма», — добавила кардиолог.

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