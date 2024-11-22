Доктор предупредил людей с высоким холестерином о риске деменции

По словам врача Елены Малышевой, есть несколько факторов, увеличивающих риск деменции. Один из них – высокий холестерин.

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В программе «Жить здорово!» врач объяснила, можно ли предупредить болезнь. Малышева рассказала, что с возрастом холестериновые бляшки начинают накапливаться в микротрещинах сосудов, что ухудшает кровоток.

В результате мозг начинает испытывать кислородное голодание, вследствие чего клетки отмирают, нарушаются нейронные процессы. Все это приводит к деменции.

При этом, если процесс уже запущен, улучшить состояние только изменением рациона питания не получится, уточнила Малышева.

«85% холестерина синтезирует печень, и только 5-10% может быть скорректировано питанием, что является незначительным», – отметила врач.

По словам Малышевой, чтобы предупредить деменцию, о состоянии сосудов нужно начинать заботиться задолго до повышения уровня холестерина. Это избавиться от вредных привычек, курения, правильно питаться. Снизить уровень холестерина в крови помогут назначенные врачом статины.

Ранее ученые заявили, что деменция – это болезнь современности. А психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз обратил внимание на то, что на начальном этапе развитии деменции у больных наблюдаются некоторые поведенческие изменения, они предшествуют ухудшению памяти и снижению умственных особенностей, пишет Daily Express.

Также были названы условия, помогающие сохранить ясность ума.