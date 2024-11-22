Терапевт посоветовал упражнение для борьбы с эректильной дисфункцией

Терапевт Кэтрин Басфорд назвала несколько простых упражнений, которые могут помочь избавиться от эректильной дисфункции. Слова врача приводит издание The Sun.

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Басфорд отметила, что одним из эффективных методов поддержания хорошей эрекции являются упражнения Кегеля, при выполнении которых нужно сжимать и расслаблять мышцы тазового дна, словно сдерживая позывы в туалет.

«Упражнения Кегеля нужно делать всего 15 минут в день. Если проблема сохраняется, то потребуется помощь врача», — уточнила терапевт.

Чтобы выполнить еще одно упражнение, которое помогает укрепить мышцы тазового дна, Басфорд рекомендовала вставать, широко расставив ноги, и напрягать мышцы таза. Кроме того, она посоветовала делать мостик: для этого нужно лечь на спину, поднять бедра и удерживать их наверху в течение нескольких секунд. Доктор также назвала полезными для эрекции приседания с напряжением мышц тазового дна при подъеме, а также сжатие внутренней поверхностью бедер мяча или подушки.

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