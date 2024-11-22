123 года назад, в ноябре 1901 года, врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: 0 (первая), А (вторая) и В (третья). Четвертую группу (АВ) открыли позднее. При этом новейшие исследования показывают, что всего существует 35 групп крови и более 300 возможностей их смешения! Подробнее об этом — в материале «ВМ».

«Есть версия, что группы крови у людей возникли в процессе эволюции как адаптация к различному образу жизни. Например, первая группа встречалась у охотников-собирателей, вторая — у земледельцев, а третья — у кочевников-скотоводов Центральной Азии, у которых были отличные от других народов распорядок дня и стиль питания, — рассказывает терапевт Лариса Алексеева. — Появление четвертой группы до сих пор точно не объяснено».

0: аллергики

Надежда Полушкина, автор «Диагностического справочника иммунолога», приводит данные о здоровье людей с разными группами крови. Среди обладателей первой группы крови много долгожителей. Однако у них повышен риск развития аллергических реакций. Могут быть различные инфекционные и кожные заболевания.

A: проблемы с печенью

Обладатели второй группы крови меньше других подвержены онкологическим заболеваниям. Но у них чаще бывают сердечно-сосудистые и гематологические заболевания, также могут возникать проблемы с печенью.

B: хроническая усталость

Считается, что люди с третьей группой крови реже заражаются коронавирусом. Однако у них часто наблюдается синдром хронической усталости.

AB: меньше инфарктов

У людей с четвертой группой крови высокая склонность к проблемам опорно-двигательного аппарата и атеросклерозу. В то же время у них меньше риск инфарктов и редко встречаются гипертония, тромбозы и эмболия.

Прямая речь

Александр Мясников, врач:

«Группа крови определяет многие характеристики организма, это зашифрованная генетическая информация, и мы хорошо знаем, что люди первой группы чаще страдают язвой желудка, второй — чаще раком желудка, третьей и четвертой — раком поджелудочной железы».

В 1996 году вышла книга «Четыре группы крови — четыре образа жизни» американца Питера Д’Адамо. Он считал, что группа крови зависит от того, какая пища преобладала в питании предков: молочная, мясная или растительная. А значит, чтобы сохранить здоровье, нужно есть те продукты, которые соответствуют группе крови, иначе — нарушение обмена веществ и ожирение. Правда ли, что люди с определенной группой крови должны придерживаться какого-то конкретного типа питания, выясняла «Вечерняя Москва».