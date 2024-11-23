Как решают проблему устойчивости бактерий к антибиотикам в России?

По всему миру активно распространяется инфекция Candida auris. Вспышки грибкового заболевания зарегистрированы в 20 регионах мира. Появление возбудителя связывают с массовым применением антимикробных препаратов в период ковида. В результате грибок просто перестал реагировать на антибиотики. Почему антибактериальные препараты нельзя пить в профилактических целях, выяснял корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

Инфекции желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, нервной системы, сепсисы, пневмонии – антибактериальные препараты помогают при множестве случаев, когда иммунная система человека самостоятельно не может справиться с заболеванием. Антибиотики подавляют рост количества микробов или полностью уничтожают их. Однако далеко не все патогенные микроорганизмы восприимчивы к одному препарату.

«Все очень просто. Микробы хотят жить, антибиотики хотят, чтобы микробы умерли. Ровно поэтому микробы вырабатывают специальные свойства, чтобы выживать. Это называется резистентность», – пояснил кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ им. Н.В. Склифосовского Владимир Кулабухов.

Впервые о резистентности микробов узнали 80 лет назад с начала применения антибиотиков. Последние десятилетия это проблема, о которой говорит весь мир. Большинство антибактериальных препаратов, которые еще 10-15 лет назад были эффективны, сегодня уже не помогают.

«Когда-то выбора у наших коллег в далеком прошлом не было. Был только пенициллин. Потом этот спектр ширился, препаратов становилось все больше. В какой-то момент мы стали подразделять антибиотики по классам. Сейчас в современных реалиях, когда мы говорим о течении атипичных пневмоний у детей и у взрослых, порой нам приходится миксовать два класса антибиотиков, потому что один класс не справляется», – отметила кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайнитддинова. «Этот антибиотик – разработка российских ученых. Препарат широкого спектра. Действует на полирезистентные штаммы бактерий. Его назначают только в медицинских учреждениях, как правило, в тех случаях, когда другие антибиотики не справляются с инфекцией», – рассказал журналист.

На этой конвейерной ленте в год выпускают по пять миллионов упаковок антибиотика. Мощности собираются наращивать. Куда сложнее расширить линейку выпускаемых лекарственных средств. Новое эффективное вещество нужно найти, исследовать, выпустить опытную серию. В этой лаборатории ученые готовят к запуску в массовое производство новый препарат. Процесс займет, как ожидается, два года.

«Мы должны исследовать не только эффективность, но и безопасность для больного исследовать. Разрабатываются методики контроля качества входного сырья и готовой продукции. Валидируются эти методики. Разрабатывается технология производства. Валидируется стандартность технологического процесса», – рассказала генеральный директор фармацевтической компании Ольга Турчанинова.

От синтеза эффективного химического вещества до появления препарата на рынке проходит от трех до 10 лет. Эффективность антибиотиков зависит в том числе от самих пациентов. Лекарственные средства нужно принимать ответственно: не заниматься самолечением, следовать рекомендациям врачей, напоминают специалисты.