В Северной Осетии впервые провели операцию по пересадке роговицы глаза

Операция по пересадке роговицы глаза впервые была проведена в Северной Осетии, сообщили в региональном Минздраве.

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«В республиканском офтальмологическом центре (РОЦ) впервые проведены операции по кератопластике - пересадке роговицы глаза. Во время операции консультировал североосетинских докторов известный офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры офтальмологии ФМБА, основатель глазного банка "Айлаб" Золоторевский Андрей Валентинович»‎, — говорится в сообщении.

Измененная из-за болезни или образования рубцов роговица заменяется донорским органом или керапротезом. Операция позволяет справиться с широким перечнем заболеваний и вернуть остроту зрения. Особо актуальна данная помощь в южных регионах России, в частности, в Северной Осетии, так как здесь чаще всего встречаются патологии роговицы.

Северная Осетия стала 22 регионом России и вторым регионом в СКФО, внедрившим такой вид высокотехнологичной медицинской помощи. Следующим этапом внедрения кератопластики в Северной Осетии станет проведение послойной кератопластики.