Врач перечислил симптомы авитаминоза

Утомляемость, слабость, выпадение волос и сухость кожи могут быть симптомами авитаминоза, поделился с «МК в Калининграде» врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, эти признаки трудно отличить от проявлений других болезней.

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«Симптомы дефицита витаминов могут быть неспецифическими, поэтому иногда их трудно распознать. Слабость, утомляемость, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи — все это может быть признаком как дефицита витаминов, так и множества других проблем со здоровьем», — подчеркнул врач.

Он добавил, что витамины не следует пить без назначения врача. Это может навредить здоровью, потому что переизбыток витаминов, или гипервитаминоз, не менее опасен, чем их дефицит. В любом случае при ухудшении самочувствия необходимо обратиться к специалисту, который подберет подходящее лечение.

При этом лучшие способы чувствовать себя хорошо — это здоровый сон, сбалансированный рацион питания, прогулки и регулярные осмотры у врача, подытожил Кутушов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что железо и витамины А и С могут нанести вред здоровью, если пить их, не проконсультировавшись со специалистом. По ее словам, такие препараты нужно принимать очень осторожно.