Врач перечислил симптомы авитаминоза
Утомляемость, слабость, выпадение волос и сухость кожи могут быть симптомами авитаминоза, поделился с «МК в Калининграде» врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, эти признаки трудно отличить от проявлений других болезней.
«Симптомы дефицита витаминов могут быть неспецифическими, поэтому иногда их трудно распознать. Слабость, утомляемость, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи — все это может быть признаком как дефицита витаминов, так и множества других проблем со здоровьем», — подчеркнул врач.
Он добавил, что витамины не следует пить без назначения врача. Это может навредить здоровью, потому что переизбыток витаминов, или гипервитаминоз, не менее опасен, чем их дефицит. В любом случае при ухудшении самочувствия необходимо обратиться к специалисту, который подберет подходящее лечение.
При этом лучшие способы чувствовать себя хорошо — это здоровый сон, сбалансированный рацион питания, прогулки и регулярные осмотры у врача, подытожил Кутушов.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что железо и витамины А и С могут нанести вред здоровью, если пить их, не проконсультировавшись со специалистом. По ее словам, такие препараты нужно принимать очень осторожно.