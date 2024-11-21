Раннее выявление деменции играет ключевую роль в замедлении ее прогрессирования. Одним из эффективных и простых способов диагностики считается тест на рисование часов. Его суть заключается в том, что пациента просят нарисовать циферблат с числами и стрелками.

На первый взгляд задание кажется простым, но для выполнения требуется активное участие нескольких участков мозга, включая те, которые отвечают за пространственное восприятие, память и способность планировать действия. Нарушения в рисунке – пропущенные цифры, неправильное расположение стрелок или смещение круга – могут указывать на когнитивные нарушения, характерные для ранних стадий деменции.

Повседневные привычки, которые портят здоровье

Этот метод часто используется врачами на первичных этапах обследования благодаря его доступности и информативности. Однако окончательный диагноз требует более глубокого обследования и подтверждения другими медицинскими тестами.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.