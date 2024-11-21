Названы самые частые причины бесплодия у российских мужчин

Бесплодие — это проблема, которая касается не только женщин, но и мужчин. По данным ВОЗ, около половины случаев бесплодия в мире связаны с мужским фактором. В России ситуация не отличается, и урологи отмечают ряд причин, которые наиболее часто приводят к мужскому бесплодию. О них «Газете.Ru» рассказал врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

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Одной из самых распространенных причин мужского бесплодия врач назвал заболевание под названием варикоцеле — расширение вен семенного канатика, которое нарушает кровоснабжение яичек и приводит к снижению качества спермы. Оно встречается у 15-20% мужчин.

«Инфекции мочеполовой системы, такие как хламидиоз, гонорея, трихомониаз, микоплазмоз, уреаплазмоз, могут вызывать воспаление мочеполовых путей, повреждать ткани яичек и ухудшать качество спермы. И, как ни странно, следствием этих осложнений может стать бесплодие», — добавил уролог-андролог.

Еще одно заболевание, о котором рассказал специалист, — крипторхизм. Это неопущение яичка в мошонку, которое может привести к нарушению сперматогенеза и бесплодию. Крипторхизм часто диагностируется у новорожденных и требует оперативного вмешательства.

К другим врожденным аномалиям половых органов, которые могут привести к мужскому бесплодию, по его словам, относятся гипоспадия, эписпадия, двусторонний крипторхизм, аномалии строения яичек.

«Гормональные нарушения, в числе которых недостаток тестостерона, гипофизарные нарушения, гиперпролактинемия, могут негативно влиять на сперматогенез, и, соответственно, стать причиной мужского бесплодия», — отметил Богатырев.

По его словам, затруднить зачатие могут и проблемы с эякуляцией: преждевременная эякуляция, ретроградная эякуляция, а также азооспермия (отсутствие сперматозоидов в эякуляте).

«Среди внешних факторов, которые могут стать причиной мужского бесплодия, выделяют следующие: курение — снижает качество спермы, увеличивает риск развития варикоцеле и простатита; алкоголь — подавляет сперматогенез, снижает либидо, увеличивает риск развития эректильной дисфункции; перегрев — частое посещение сауны, бани, длительное сидение в горячей ванне может привести к перегреву яичек и снижению качества спермы; профессиональные вредности — работа с тяжелыми металлами, радиация, некоторые виды химических веществ могут оказывать негативное влияние на репродуктивное здоровье», — добавил уролог-андролог.

Также он отметил такие факторы мужского бесплодия, как возраст (с возрастом качество спермы ухудшается, увеличивается риск развития других заболеваний, которые могут привести к бесплодию) и генетика.

При подозрении на мужское бесплодие специалист посоветовал обратиться к урологу, который проведет диагностику, назначит необходимые анализы и даст рекомендации по лечению. Одним из основных методов диагностики является спермограмма — анализ спермы, который позволяет оценить качество сперматозоидов, выяснить причины бесплодия и определить направление лечения.