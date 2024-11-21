Врач опроверг миф о том, что регулярное донорство лишает организм белка
Некоторые люди не готовы становиться донорами, чтобы организм не страдал от нехватки белка. Однако, как объяснил «Газете.Ru» заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов просветительского проекта «+Я» Павел Трахтман, это миф. Белок плазмы крови восстанавливается в течение трех-пяти дней.
«Действительно, и при донации плазмы, и цельной крови, наш организм теряет белки плазмы крови. Считается, что среди наиболее значимых потерь после сдачи крови – белок, железо, минеральные соли, жиры и вода. Именно поэтому возник миф, что донор с одной стороны спасает чью-то жизнь, а с другой – лишает свой организм белка», – отметил Трахтман.
Тем не менее у подавляющего большинства людей первичные и повторные донации не сопровождаются патологическими изменениями системы крови, белкового баланса, свертывающей системы и гемодинамических показателей.
«Всего этого не происходит благодаря тому, что после донации активизируются резервные возможности человека. Они направлены на стабилизацию работы всего организма и его основных функций. А количество белков плазмы крови полностью восстанавливается уже через 3-5 дней после донации. После этого организм даже не заметит потери и даже результаты никаких медицинских исследований не смогут показать, что человек недавно был донором», – заключил врач.