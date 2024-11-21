Онколог развеял миф об омеге-3 как панацее от рака

Омега-3 и омега-6 не спасут от рака, это просто популярный миф, заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что какую-то пользу они несут, но онкология развивается не из-за нехватки веществ в организме.

Какую-то пользу это все несет, потому что там незаменимые аминокислоты, жиры определенные. Но ведь рак развивается в основном не потому, что там чего-то не хватило или, наоборот, чего-то много. Те же лишние витамины и прочее организм выведет, если только там не будет гиперчувствительности или интоксикации от слишком больших доз, — пояснил Черемушкин.

По словам врача, онкологические механизмы немного другого плана. Он предупредил, что иногда витамины могут навредить. По словам специалиста, любой человек привыкает к определенному режиму и питанию. Так, отметил врач, если отправить среднестатистического европейца в Индию, где пища острая, он в скором времени заработает гастрит или даже рак желудка.