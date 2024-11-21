Онколог развеял миф об омеге-3 как панацее от рака
Омега-3 и омега-6 не спасут от рака, это просто популярный миф, заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что какую-то пользу они несут, но онкология развивается не из-за нехватки веществ в организме.
Какую-то пользу это все несет, потому что там незаменимые аминокислоты, жиры определенные. Но ведь рак развивается в основном не потому, что там чего-то не хватило или, наоборот, чего-то много. Те же лишние витамины и прочее организм выведет, если только там не будет гиперчувствительности или интоксикации от слишком больших доз, — пояснил Черемушкин.
По словам врача, онкологические механизмы немного другого плана. Он предупредил, что иногда витамины могут навредить. По словам специалиста, любой человек привыкает к определенному режиму и питанию. Так, отметил врач, если отправить среднестатистического европейца в Индию, где пища острая, он в скором времени заработает гастрит или даже рак желудка.
Я бы сказал, рассматривать как противоопухолевое средство можно все, что хотите: чистую воду, свежие продукты и прочее. Прекрасное средство, но это не говорит о том, что там есть прямое противоопухолевое воздействие. Поэтому омега-3 и омега-6 не только не предотвратят рак, но и могут сделать хуже. Любое лекарство может оказаться ядом, если вы его даете не в той дозе, не в то время и не тому человеку, — заключил онколог.