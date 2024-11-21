Врачи помогли женщине с редким заболеванием родить двух детей

Врачи перинатального центра городской клинической больницы (ГКБ) № 31 имени академика Савельевой успешно спасли беременную пациентку, у которой была аневризма маточной артерии. Разрыв этой аневризмы угрожал жизни как женщины, так и ее нерожденных детей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она рассказала, что несколько месяцев назад столичные врачи вовремя выявили опасную патологию у пациентки — аневризму маточной артерии, которая могла разорваться в любой момент. На городском междисциплинарном консилиуме было принято решение о сохранении беременности под постоянным контролем специалистов. В течение двух месяцев опытные врачи перинатального центра работали над сохранением беременности, им удалось продлить ее, провести кесарево сечение и успешно выходить двух новорожденных.

По словам Раковой, в настоящее время женщина и дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Заместитель мэра добавила, что в столице придается особое значение развитию перинатальных центров, открываются новые медицинские учреждения, закупается современное оборудование, а врачи и медперсонал повышают свою квалификацию.

— Все шесть перинатальных центров столицы расположены при роддомах и многопрофильных больницах, что позволяет оказать комплексную и своевременную помощь беременным и новорожденным вне зависимости от тяжести случая, — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

Самая маленькая за всю историю здравоохранения Москвы девочка родилась недавно в перинатальном центре «Коммунарка». Вес малышки при рождении составил всего 400 граммов. По словам медиков, мать новорожденной поступила в медучреждение на 24-й неделе беременности с жалобами на сильные головные боли и высокое артериальное давление. Из-за высокого риска выкидыша доктора решили срочно сделать ей кесарево сечение.