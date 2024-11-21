Врач рассказал о воздействиях никотина на организм

От воздействия никотина появляется сухость в горле, першение, кашель. В горле снижается местный иммунитет, из-за чего чаще развиваются инфекционные заболевания — ангина, фарингит, предупредила в беседе с RT Александра Филёва, врач — эксперт лаборатории «Гемотест». Кроме того, по её словам, пассивное курение тоже наносит вред здоровью.

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«При курении — и обычных, и электронных сигарет — в кровь поступают химические вещества, повреждающие клетки. Организм реагирует на эти микроповреждения выработкой тромбоцитов, которые делают кровь гуще. Густая кровь хуже циркулирует по организму и быстрее сворачивается, образуя в сосудах сгустки — тромбы. Всё это может привести к почечной или печёночной недостаточности, варикозным заболеваниям, а также к атеросклерозу и тромбозу», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам специалиста, от воздействия никотина появляется сухость в горле, першение, кашель.

«В горле снижается местный иммунитет, из-за чего чаще развиваются инфекционные заболевания — ангина, фарингит. Вдыхание продуктов горения дополнительно ухудшает ситуацию: в крови становится меньше кислорода и органы остаются без питания. Это значительно повышает риск аритмии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, которые могут привести к инфаркту и инсульту, а также к развитию деменции — приобретённого слабоумия», — пояснила врач.

Помимо этого, при курении в организме образуются свободные радикалы — нестабильные молекулы, имеющие свободные (без пары) электроны, добавила она.

«Чтобы стабилизироваться, им нужно обрести недостающие электроны. Радикалы забирают их у других молекул, разрушая клеточные стенки. Это приводит к преждевременному старению тканей, что, в свою очередь, влечёт за собой различные заболевания, в том числе онкологические — именно поэтому у курильщиков чаще, чем у некурящих, диагностируют рак горла или лёгких. Также свободные радикалы влияют на структуру и качество кожи и волос. Кожа становится вялой, волосы — ломкими, тусклыми и тонкими», — рассказала собеседница RT.

Эксперт подчеркнула, что никотин не просто вызывает привыкание — он встраивается в обмен веществ, заменяя собой молекулы кислорода, и воздействует на нервную систему.

«Именно поэтому бросить курить очень сложно: это не просто отказ от вредной привычки, а фактически избавление от зависимости. Однако сделать это возможно, и чем раньше, тем лучше. Согласно исследованиям, продолжительность жизни людей, бросивших курить до 50 лет, почти не отличалась от продолжительности жизни некурящих людей», — пояснила Филёва.

По её словам, нередко бросить курить психологически проще, если не ставить себе цели отказаться от курения навсегда, а рассчитывать на конкретные промежутки времени, которые легко осознать, например на год.

«После отказа от курения часто начинается ломка, которая может длиться от недели до полугода — это зависит от стажа курильщика, а также от того, насколько сильно никотин встроился в нервную систему. Ломка выражается в том, что у человека кружится голова, иногда тошнит, особенно если рядом кто-то курит, постоянно хочется есть. Так системы перестраиваются на работу без токсинов, регулярно отравляющих организм», — пояснила специалист.

Поскольку курение — это не только наркотическая зависимость, но и популярная в социуме привычка, препятствием на пути к отказу от курения становится не только ломка, предупредила Филёва.

«Кто-то курил в компании и без сигареты не понимает, как общаться, кто-то встроил курение в ежедневную рутину и машинально тянется за сигаретой, когда, например, выходит на балкон, кто-то привык курением успокаиваться. Полезно отслеживать, в каких ситуациях тянет закурить, и придумать сигарете замену», — посоветовала эксперт.

Врач заявила, что пассивное курение тоже наносит вред здоровью: у людей, которые не курят сами, но часто бывают в курящей компании, также возрастает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«При пассивном курении человек вдыхает не меньше канцерогенов и продуктов горения, чем курильщик активный. Поэтому просто бросить курить мало: нужно избегать мест, где курят другие», — заключила собеседница RT.

21 ноября — Международный день отказа от курения.

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала, как курение вейпов может отразиться на здоровье человека.