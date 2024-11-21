Забота о сердце может защитить от деменции

Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний могут снижать риск развития деменции. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ученые проанализировали данные пациентов из шведских баз данных. Они включили в исследование около 88 тысяч человек старше 70 лет. В период с 2011 по 2016 год у них была диагностирована деменция. Их сравнили с 880 тысячами пациентов без деменции.

Длительный (пять и более лет) прием препаратов, снижающих кровяное давление или уровень холестерина, уменьшал риск развития деменции на 4-25%. Комбинации препаратов оказывали более сильное защитное действие, чем если бы они использовались по отдельности.

При этом использование антитромбоцитарных препаратов для предотвращения инсультов было связано с повышенным риском деменции. Одно из возможных объяснений заключается в том, что эти препараты увеличивают риск микрокровоизлияний в мозг, которые связаны со снижением когнитивных способностей. Однако точный механизм не был изучен, и данные могут быть ошибочны.