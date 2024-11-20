Александр Мясников предупредил об опасной причине хронического кашля

Почему возникает хронический кашель? Одной из причин его появления может стать гайморит. Об этом рассказал доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».

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Хронический кашель - это когда он длится три и больше месяцев. В этом случае легочная причина - самая последняя, уточнил Мясников. Причиной хронического кашля может стать гайморит. При этом заболевании мокрота течет по задней стенке и раздражает ее, вызывая кашель. У детей хронический кашель может быть вызван астмой.

Доктор рекомендовал не делать КТ во всех случаях, когда появляется кашель. Подобная процедура подойдет курильщику, если с кашлем он выплевывает кровь. Но девочку с простудой не стоит подвергать облучению, указал врач. По мнению Мясникова, это может привести к раку груди.

Лечить кашель можно не только антибиотиками. Однако в сезон коклюшной инфекции у взрослых и бронхиолита у детей могут потребоваться антибиотики. Мясников также посоветовал не подавлять позывы кашля и при любом недомогании обращаться к медикам.