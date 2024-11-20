В Татарстане дошкольник разгрыз ртутный градусник и оказался в больнице

Врачи Атнинской центральной районной больницы в Татарстане осмотрели ребенка, который откусил головку ртутного градусника. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Как пояснили медики, двухлетний ребенок болел простудой и находился дома с бабушкой. Когда пожилая женщина отвлеклась, ее внук разгрыз прибор и проглотил несколько шариков металла. О своих «приключениях» дошкольник рассказал матери, когда вечером пришла с работы. Женщина показала сына дежурному педиатру больницы. Врачи сделали пациенту рентген органов грудной и брюшной полости, который подтвердил наличие инородных тел в тонком кишечнике. Шарики вышли самостоятельно, что подтвердила повторная диагностика.

По словам специалистов, ребенка уже выписали домой.

До этого аналогичный случай произошел в Новом Уренгое: ребенок раскусил ртутный градусник и попал в больницу.