Диетолог назвал признаки дефицита кальция

Плохое состояние кожи, волос, ногтей, а также судороги, покалывание в пальцах, усталость и кариес могут сигнализировать о нехватке кальция в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

© Сетевое издание m24.ru

По ее словам, дефицит макроэлемента плохо сказывается на состоянии зубов.

«Это часто возникающий кариес и вообще расшатывание зубов, потому что речь идет о регрессе десны», — указала эксперт.

Нехватка кальция также проявляется ночными судорогами и покалыванием в кончиках пальцев. Возникает апатия, усталость, что пожилые часто списывают на возраст. Кроме того, при дефиците у женщин в пре- и менопаузе часто происходят переломы.

«Внешне дефицит проявляется ломкостью и расслоением ногтей, на коже могут быть высыпания. Волосы становятся тусклыми, посеченными».

Если появились такие симптомы, нужно обратиться к врачу и проверить содержание кальция в организме. При нехватке специалист назначит препараты, которые помогут привести его в норму.

В свою очередь, для поддержания уровня и профилактики дефицита стоит употреблять две порции молочных продуктов в день.

«Можно съесть кусочек сыра и выпить стакан кефира. Кальций также содержится в кунжуте и листовой зелени, поэтому будут полезны зеленые салаты с добавлением семян. Макроэлемент лучше усваивается в вечернее время», — уточнила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, как распознать нехватку витамина D по своему самочувствию. Насторожить должно появление апатии, слабости, ломкости костей и частых простуд. При этих симптомах лучше показаться врачу. Самостоятельный прием витамина D может привести к передозировке, которая не менее опасна. При гипервитаминозе кальций начинает откладываться в сердце, почках, легких и крупных артериях.