Почему не стоит игнорировать повышенное давление

Гипертония, известная как высокое кровяное давление, опасное состояние, которое без медикаментозного лечения может привести к другим, более серьезным заболеваниям. В разговоре с «Газетой.ру» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай рассказала о патологических изменениях в организме, связанных с высоким артериальным давлением.

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По словам врача, гипертония незаметно разрушает организм, не выдавая процесс внешними проявлениями.

Так, на протяжении долгих лет у людей с гипертонией происходит повреждение артерий, что ведет к атеросклерозу. В результате этого сосуды сужаются, а сердце и мозг начинают испытывать кислородное голодание.

«Если атеросклероз возникает в артериях, снабжающих кровью головной мозг, он может вызвать инсульт. Кроме того, у людей с гипертонией чаще развивается аневризма — выпуклость в артерии, похожая на воздушный шар, которая может лопнуть и вызвать опасное для жизни кровотечение», — отметила кардиолог.

Болезни сердца также часто связаны с состоянием артерий. Первые признаки наличия проблем – это стенокардия, боли в сердце, нерегулярные сердечные ритмы, называемые аритмиями.

«Следствием этого может быть утолщение части сердца, а утолщение желудочка повышает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и даже внезапной сердечной смерти», — предупредила Малай.

Кардиолог также напомнила о связи кровяного давления со зрением. При гипертонии повреждаются крошечные, хрупкие кровеносные сосуды, которые снабжают кровью глаза. Поэтому растет вероятность повреждения сетчатки, которая находится в задней части глаза, и развитие ретинопатии.

«При ретинопатии может произойти кровоизлияние в глаз, помутнение зрения или полная потеря зрения. А если у вас высокий уровень сахара в крови, то вероятность развития ретинопатии выше», — отметила врач.

Ранее врачи сообщили, что гипертония молодеет, а экспрет назвала основную причину возникновения гипертонии.