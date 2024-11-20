В чем причина ожирения и как с ним бороться

Число россиян с диагнозом «ожирение» за пять лет выросло на 10 процентов — до 2,4 млн человек. А лишний вес — у каждого второго. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Проблема настолько серьезная, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала рост заболеваемости ожирением и связанного с ним диабета второго типа тихой пандемией. Почему возникает эта болезнь и можно ли ее победить, «ВМ» узнала у экспертов.

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Лишь половина россиян, имеющих такое заболевание, как ожирение, регулярно наблюдаются у врача, сказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«А ведь ожирение — это не просто лишний вес, а хроническое заболевание, — объясняет терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — Если это заболевание не лечить, оно прогрессирует. Но только лекарствами ожирение не лечится, необходимо менять образ жизни, который и приводит сначала к появлению лишнего веса, затем — к нарушениям процесса метаболизма, а потом и к ожирению».

Вредные продукты

«Не надо думать, что лишний вес — это ерунда: мол, я просто поправился, и не более того, — рассуждает персональный фитнес-тренер, член Ассоциации спортивных наук Руслан Халилов. — Чтобы было понятнее, что такое дополнительные килограммы, возьмите рюкзак, положите туда что-то тяжелое и попробуйте проходить с этим рюкзаком весь день».

Многим, кстати, придется брать рюкзак туристический, который не порвется даже с 30–40 килограммами груза. Первое, что вы почувствуете, — дико устанет спина, ведь нагрузка на позвоночный столб возрастет. Затем дадут знать о себе колени — вам станет трудно ходить. Практически сразу вы почувствуете затрудненное дыхание — чтобы двигаться с грузом, требуется больше кислорода. Так вот, считайте, что лишний вес — это тот же тяжеленный рюкзак. Как правило, именно благодаря лишнему весу появляются проблемы с позвоночником — «выскакивают» грыжи. Затем начинают болеть коленные суставы. Появляется чрезмерная потливость — во время движения «топится» жир, в котором много воды. И чем сильнее растет вес, тем быстрее начинает «сыпаться» организм — его резервы не бесконечны.

«Появление лишнего веса, как правило, связано с неправильным питанием, — говорит диетолог Анна Мещерская. — Люди едят слишком много "быстрых" углеводов: сладостей, выпечки, фастфуда. Настоящий бич нашего времени — "быстрорастворимая" лапша: залил кипятком — через три минуты готово. Делается она, в отличие от традиционных макарон, из мягких сортов пшеницы и содержит "быстрые" углеводы, которые моментально усваиваются. К тому же они обладают способностью дарить нам кратковременное ощущение эйфории. Поэтому многие люди и любят сладкое, а на "китайскую" лапшу подсаживаются, как на наркотик».

И ведь сами по себе «быстрые» углеводы не так страшны при условии, что вы их тут же сжигаете: например, в спортзале или во время интенсивной прогулки. Но большинство людей съеденное и не думает «отрабатывать» движением. В результате «быстрые» углеводы откладываются в виде жира.

Вторая, по словам эксперта, проблема — это употребление избыточного количества еды.

«Если вы не хотите толстеть, то количество потребляемых и сжигаемых калорий должно быть примерно равным, — поясняет Анна. — А у нас ведь как? Двигаемся мы мало, одеваемся тепло, даже слишком. В результате организм тратит минимальное количество калорий — и на движение, и на поддержание температуры тела. А едим-то мы так, будто целый день в поле работаем! Еда перестала быть необходимым топливом для организма».

Отдельный пункт в списке причин возникновения лишнего веса, как пояснила эксперт, занимает алкоголь.

«Если посмотреть статистику, выяснится, что в Москве снижается потребление водки, зато растет потребление вина и пива, — говорит Анна Мещерская. — С точки зрения наркологов — это здорово: с помощью вина и пива до белой горячки допиться сложнее. Но с точки зрения диетолога все не так радостно. Ведь мало кто пьет то же пиво без закуски. А именно обильная закуска дает нам лишний вес в первую очередь. С вином тоже проблема».

Нам давно уже рассказали, что бокал перед ужином — даже полезно. Может, и так, но любой алкоголь — это спиртовой раствор. Он раздражает стенки желудка и тот начинает вырабатывать дополнительный желудочный сок. Поэтому, кстати, шашлык принято запивать спиртным: полкило мяса без дополнительного желудочного сока не переваришь — мы же не тигры. Так вот, бокал вина перед ужином приводит к двум эффектам. Первый — выделяется больше желудочного сока, а значит, человек хочет есть. Второй эффект: даже небольшая доза алкоголя расслабляет, растормаживает. В результате человек меньше контролирует свое пищевое поведение: съедает больше, чем нужно. Да еще на ночь. К тому же сам алкоголь — это дополнительные калории. Ну вот вам и лишний вес!

Лучший друг диабета

Именно так можно назвать ожирение: редко когда эти два заболевания обходятся одно без другого.

«Если вы стали испытывать сильную жажду, потребность в слишком частом мочеиспускании, если наблюдаете помутнение зрения, повышенную утомляемость, — обратитесь к терапевту и попросите сделать анализ крови на сахар», — рекомендует врач Лариса Алексеева.

Диабет — крайне коварен, со временем он может привести к поражению кровеносных сосудов сердца, глаз и почек, а также нервной системы. Люди, страдающие диабетом, подвержены более высокому риску возникновения проблем со здоровьем, включая сердечные приступы, инсульт и почечную недостаточность.

«Во время пандемии коронавируса именно среди людей с диабетом случаи летального исхода были наиболее высокими», — поясняет Лариса Алексеева.

В России девять из десяти случаев сахарного диабета связаны с неправильным питанием.

«Ожирение и диабет в нашей стране — проблема социально-экономическая, — считает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Во времена СССР существовал дефицит продовольствия. После Великой Отечественной войны рацион большинства граждан разнообразием не отличался. Поэтому, кстати, и возник через некоторое время феномен дач и шести соток — пусть люди сами выращивают еду, потому что колхозы-совхозы не справляются. Через некоторое время после того, как СССР рухнул, рынок еды наполнился и проблема продовольственного дефицита исчезла. Но возникла проблема дефицита денег. Именно в 1990-х возникли такие гастрономические феномены, как кетчуп — с которым можно съесть даже кусок подошвы, сверхдешевая "китайская" лапша, "бумажные" сосиски и фастфуд на каждом углу: вредный, зато недорогой. Люди стали есть, как говорят американцы, джанк-фуд, то есть пищевой мусор. Возник феномен толстых бедных».

И если когда-то чрезмерно полный человек считался состоятельным (в Индии такое представление сохраняется до сих пор), то в странах «золотого миллиарда», куда входит и наша страна, возник феномен толстых бедных. Считается, что едят такие люди пищу дешевую и вредную, зато в больших количествах. Ведь для них она — одно из немногих доступных удовольствий.

Мода на стройность

Эксперт обратил внимание: в России в последнее время исчезло представление о том, что чиновник, начальник, босс — обычно человек тучный, дородный.

«Посмотрите на правительство, депутатов Госдумы, губернаторов. В основном они — люди стройные, подтянутые, часто спортивные», — говорит Виталий Караев.

Политолог Григорий Савельев добавляет:

«Да, мода на внешний вид у российских политиков меняется. Типичным Ельцинским губернатором был, например, тучный глава Саратовской области Дмитрий Аяцков. А типичный современный губернатор — человек стройный, спортивного телосложения».

По мнению эксперта, пример того, как должен выглядеть руководитель высокого ранга, подает, конечно, президент Владимир Путин — мастер спорта по дзюдо. Экс-президент Дмитрий Медведев с юности занимается тяжелой атлетикой. Нынешний премьер Михаил Мишустин — плаванием и хоккеем.

Умные весы

Многие люди не понимают, есть у них лишний вес или нет, говорит фитнес-тренер Руслан Халилов.

«А взвешиваться нужно на специальных весах — определяющих, сколько в вас мышечной массы, жира и воды. Но такие весы есть даже не в каждом спортзале. И мало у кого они имеются дома. Поэтому, чтобы узнать состав вашего тела, нужно идти... в центр "Мои документы". Практически в каждом оборудована зона "Здоровая Москва". Сначала вы вводите в терминале свой номер телефона и возраст. Затем измеряете рост и вес. Потом встаете на специальную платформу и "умный робот" определяет содержание жира, воды и мышц в теле. Больше того — дает советы по питанию. И даже может составить примерное меню на день. Я рекомендую так взвешиваться хотя бы раз в году, — говорит Руслан Халилов. — Очень важно понимать, из чего состоит ваше тело. Если много воды, значит, наверняка есть отеки и необходимо идти к врачу и сдать анализы. Если много жира — нужно худеть».

Ничего себе!

Москвич Михаил Верный при росте 175 см весил 206 кило. С помощью диеты, разработанной врачами Первой Градской больницы, он сумел похудеть до 76 кг — на 130 кило! Михаил ест пять в раз день, но хлеб и сахар для него под запретом.

Прямая речь

Елена Соломатина, диетолог:

«Первым делом возьмите на себя ответственность: осознайте, что именно вы едите и насколько это полезно. Второе — как можно больше движения. Разговариваете по телефону — ходите, по эскалатору — тоже пешком, лифт используйте не всегда. Третье — полноценный сон: в одно время ложитесь, в одно время вставайте. Спать надо 7–9 часов. Недосып приводит к тому, что мы начинаем больше есть, причем самое вредное — жирное и сладкое, потому что нам не хватает энергии. Четвертое: едим правильно, то есть пять раз в день, но маленькими порциями. Между завтраком, обедом и ужином можно съедать фрукт или выпивать стакан кефира. И последнее — пейте воду, два литра в день. Эти пять принципов помогут вам не поправиться».

Измеряем массу тела

Каждому будет полезно вычислить ИМТ — индекс массы тела. Это показатель, по которому оценивают степень соответствия массы человека и его роста. Он позволяет судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: ИМТ = М : (h × h).

Здесь M — масса тела в килограммах. h — рост в метрах.

Например, масса человека — 78 кг, рост — 175 см. Следовательно, индекс массы тела в этом случае равен 78 : (1,75 × 1,75) = 25,5.