Врач рассказал о случаях, когда жвачка может быть полезна

Доктор медицинских наук, врач-стоматолог и основатель Стоматологического колледжа №1 Олесь Шевченко рассказал о случаях, когда жвачка может быть полезна.

«Научно доказано, что жевательная резинка без сахара помогает в профилактике стоматологических заболеваний. Она может уменьшать количество зубного налёта и предотвращать образование зубного камня», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также жевательная резинка может помочь людям, страдающим от изжоги.

Жевание резинки в течение 10 — 15 минут после приёма пищи снижает кислотный пищеводный рефлюкс и облегчает симптомы гастроэзофагеальной патологии, отметил врач.

«Важно помнить, что, несмотря на доказанную пользу жевательной резинки, осмотр квалифицированного специалиста полностью она не заменит», — заключил стоматолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.