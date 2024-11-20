Врач предупредил о распространенных причинах болей в спине

Боль в спине может быть вызвана разными причинами. Без лечения неприятные симптомы способны приобрести хронический характер и серьезно повлиять на качество жизни. Боли в спине бывают специфические и неспецифические, как рассказала изданию «Вести Подмосковья» пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.

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Первая категория связана не с позвоночником, а с состоянием внутренних органов. Так, среди самых опасных причин - раковые опухоли, чьи метастазы охватывают позвоночный столб. Кроме того, специфические боли в спине появляются от ревматоидного артрита, болезней ЖКТ, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза или герпеса. В поясничный отдел позвоночника порой отдают проблемы с гинекологической и урологической сферой.

Вторая категория - неспецифическая - подразумевает болевой синдром в мышцах спины, суставах и связках позвоночника, боль из-за поражения корешков спинного мозга. Скелетная боль провоцируется остеохондрозом, разрушением межпозвонковых дисков, суставов и связок.

Еще одна причина боли в спине - межпозвонковая грыжа, которую обычно выявляют только на МРТ. Когда грыжа давит на корешок спинномозгового нерва, возникает стреляющая боль, онемение или ощущение мурашек в руке или ноге. Располагаясь в поясничном отделе, разрастающаяся грыжа может нарушить работу органов малого таза или всего опорно-двигательного аппарата пациента.