Эндокринолог назвала нетипичные ранние признаки диабета

Эндокринолог Анастасия Остапенко рассказала о нетипичных ранних признаках диабета.

В беседе с aif.ru она заявила, что это может быть повышенный аппетит, чувство усталости и слабости, замедленное заживление ран и частые простуды.

Кроме того, насторожить должны покалывание или боли в конечностях, так как диабет может вызвать повреждение нервов.

Также к возможным симптомам относятся проблемы со зрением и потеря веса без видимых причин. Ещё один нетипичный признак — грибковые инфекции.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.