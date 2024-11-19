Доктор пояснил, поможет ли кофе защититься от алкоголизма

Отрезвляющий эффект хорошо заваренного кофе известен многим любителям крепкого алкоголя. Группа ученых из нескольких университетов США и Италии решила изучить, как одно психоактивное вещество (кофеин) взаимодействует с другим (этанол) и способен ли кофеин защитить организм от воздействия алкоголя и привыкания к нему.

Они проследили, как ведет себя мозг грызунов, перед алкоголем получивших кофеин, результаты опубликованы в журнале The Nature.

Кофеин относится к психоактивным веществам, он сам способен вызывать зависимость, правда, не такую сильную и разрушающую организм, как в случае с этанолом. Ученые обнаружили, что вещество блокирует реакцию мозга на спиртное (собственно, это свойство кофеина и проявляется в его отрезвляющем эффекте).

"У грызунов, никогда ранее не употреблявших алкоголь, низкие дозы кофеина предотвращают высвобождение дофамина в определенном участке мозга, который отвечает за вознаграждение. Кофеин у мышей, которые принимали его перед алкоголем, снижал восприятие приятного воздействия алкоголя. Следовательно, дозы кофеина, сравнимые с теми, которые потребляет человек, могут защитить от некоторых эффектов алкоголя, вызывающих очень опасные изменения в поведении и, как следствие, зависимость", - сделали вывод исследователи.

Многие СМИ поспешили рассказать о результатах исследования, сообщив, что кофеин способен защитить от алкоголизма. Так ли это на самом деле и безопасно ли сочетать кофе и другие напитки с кофеином со спиртным, объяснил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Олег Морунов.

"С медицинской точки зрения, утверждение, что кофеин предотвращает алкоголизм, слишком громкое и даже ошибочное. Существуют исследования, которые показывают, что прием кофеина совместно с алкоголем действительно может снижать выброс гормона дофамина, который вызывает эйфорию от употребления алкоголя, и, возможно, тем самым может опосредованно снижать приятные ощущения от принятого алкоголя. Однако данные исследования проводились на биохимическом уровне с использованием животных и имеют чисто академический интерес", - говорит доктор Морунов.

Он отмечает, что оба вещества являются психоактивными, поэтому их бесконтрольное употребление ведет к отрицательным последствиям.