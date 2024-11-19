Онкомаммолог предупредила об опасности кисты в груди

Запущенное лечение кисты может вызвать рак груди. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на онкомаммолога Диагностического центра Елену Стешову. Киста является наиболее распространенным образованием в молочной железе. Обычные кисты малого размера не проявляют себя, в то время как большие могут вызывать боли и иногда воспаление. Их лечение происходит консервативно, путем откачивания содержимого и проведения антибактериальной терапии.

Сложные кисты, которые имеют неоднородное внутреннее содержимое или пристеночный компонент, являются опасными. Необходимо регулярно следить за их состоянием, чтобы не пропустить рак или доброкачественное образование, которое со временем может стать злокачественным.

Врач также опровергла распространенный миф о связи между бюстгальтером и раком молочных желез.

Рак не может быть вызван неправильно подобранным бюстгальтером. Однако белье должно быть комфортным, так как неправильно подобранный лифчик может вызвать боль в груди, а слишком узкие лямки не подходят для большой груди и могут привести к боли в спине.

Также онкомаммолог отметила, что можно носить комфортные, не сдавливающие и не натирающие кожу бюстгальтеры с эффектом push-up без ограничений по времени.

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