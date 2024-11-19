Почему возникают боли в колене и как это лечится

Травмы колена часто встречаются у спортсменов. В целом же четверть взрослого населения во всём мире сталкивается в болью в колене ежегодно. Но с чем это может быть связано?

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Существуют две основные причины болей в колене, по словам физиотерапевта и ортопеда Энджи Браун. Это острая травма и остеоартрит.

Передняя крестообразная связка (ПКС) и задняя крестообразная связка (ЗКС) могут быть порваны, когда между бедренной и большеберцовой костью возникает сдвигающая сила. Часто повреждения ПКС возникают, когда спортсмены неудачно приземляются на колено или быстро поворачиваются на поставленной ноге. Повреждения ЗКС встречаются реже. Зачастую они связаны с автомобильными авариями или с падением с лестницы.

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Также боль колене может являться результатом травмы или сильной нагрузки на мышцы и сухожилия, окружающие колено. И то, и другое может привести к остеоартриту. Это заболевание прогрессирующее, и оно может вызвать боли, отёк, скованность.

Один из ключевых способов профилактики боли в колене — это физическая активность. Министерство здравоохранения и социальных служб США рекомендует взрослым уделять не менее 150−300 минут в неделю умеренно интенсивным аэробным упражнениям или 75−150 минут в неделю — аэробным тренировкам высокой интенсивности. Эти рекомендации не меняются и для тех, у кого уже есть остеоартрит.

Также эксперты советуют всем взрослым заниматься силовыми тренировками два или больше раз в неделю. Взрослым с остеоартритом колена особенно полезны упражнения на укрепление квадрицепсов — подъёмы прямых ног.

Традиционно боль в колене лечится при помощи обезболивающих и противовоспалительных препаратов, физиотерапии. Также возможно хирургическое вмешательство.

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