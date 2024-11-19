Как связаны ожирение и бесплодие

За последние 15 лет количество случаев гестационного диабета, который развивается на фоне беременности, выросло в 40 раз. Одна из возможных причин — рост числа случаев ожирения среди женщин, планирующих беременность. По последним данным Роспотребнадзора, в России больше чем у 35% женщин имеется избыточная масса тела. Бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов рассказал WomanHit, как связаны ожирение и диабет и как лишний вес влияет на будущую маму и ее ребенка.

Диабет — заболевание, сопутствующее ожирению

Ожирение — это опасное заболевание не только потому, что угрожает всему организму, но еще и «притягивает» другие болезни, в числе которых сахарный диабет второго типа.

«У людей с ожирением клетки становятся менее чувствительными к инсулину, и сахар накапливается в крови. Поджелудочная железа работает на износ, чтобы компенсировать этот сбой и выработать больше инсулина, но со временем не справляется. Когда это происходит, уровень сахара в крови становится критически высоким, что и приводит к развитию диабета второго типа», — поясняет наш эксперт.

Гестационный диабет (ГСД) отличается от второго типа тем, что развивается именно на фоне беременности, при этом риск его возникновения у женщин тесно связан с количеством лишних килограммов. Так, ожирение увеличивает риск развития ГСД в 3 раза. А слишком большая прибавка в весе во время беременности повышает риск ГСД у женщин с лишним весом более чем в 2 раза. Ожирение усиливает естественную инсулинорезистентность, которая появляется во время беременности, и провоцирует скачки уровня сахара в крови. У женщин, перенесших диабет во время беременности, значительно повышается риск развития диабета второго типа. А если у нее есть избыточный вес, то этот риск возрастает в несколько раз.

Поэтому если у вас наступил гестационный диабет, необходимо обратиться к врачу-эндокринологу. Это состояние требует тщательного контроля под наблюдением специалиста, чтобы избежать осложнений для вас и вашего ребенка. Не стоит считать, что он пройдет сам по себе после родов. Своевременное лечение и соблюдение рекомендаций врача помогут снизить риски как во время беременности, так и в будущем.

Проблема может угрожать здоровью не только матери, но и будущего ребенка. Так, дети, родившиеся у женщин с ожирением и гестационным диабетом, имеют повышенный риск ожирения и диабета в будущем.

Как ожирение влияет на маму и ее малыша

Из-за лишнего веса у матери нарушается обмен веществ, что приводит к проблемам с ростом и развитием ребенка:

«Жировая ткань выделяет вещества, которые могут перегружать организм малыша аминокислотами и способствовать его чрезмерному росту. Это увеличивает риск осложнений при родах. У женщин с ожирением, к сожалению, чаще случаются выкидыши и мертворождения. Чем выше вес женщины, тем выше и риск такого негативного исхода», — отмечает врач.

Для здоровья ребенка ожирение мамы тоже несет риски. Например, высокий уровень жиров в крови беременной может повлиять на развитие сердечно-сосудистой системы малыша в будущем. Также повышается вероятность рождения крупного ребенка (макросомии), что может вызвать травмы при родах.

Поэтому во время беременности особенно важно контролировать свой вес. В норме прибавка должна составлять 11,5–16 кг, а при ожирении — не более 5–9 кг за все 9 месяцев. Это поможет снизить риски и для мамы, и для ребенка.

Однако если у женщины уже есть ожирение, это может стать угрозой заветной мечте стать мамой.

Ожирение ведет к бесплодию

Избыточная жировая ткань, которая присутствует в большом количестве при ожирении, метаболически активна. Она, в частности, влияет на гормон эстроген, повышая его уровень. Из-за этого менструальный цикл нарушается, и овуляция становится нерегулярной или вовсе отсутствует (ановуляция). Это затрудняет зачатие.

Кроме того, ожирение доказано ведет к развитию синдрома поликистозных яичников.

«При этом заболевании нарушается баланс гормонов, что приводит к редким овуляциям или их отсутствию, а также к повышению уровня андрогенов (мужских гормонов)», — рассказывает врач.

Он также подчеркивает, что ожирение провоцирует воспаление в организме, которое негативно влияет на эндометрий (слизистую оболочку матки), делая ее менее пригодной для имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

Как бороться с ожирением?

Ожирением считается, когда индекса массы тела (ИМТ) человека выше 30. Если ИМТ колеблется в районе 25—29,9, то это лишний вес. В этот период с проблемой можно справиться самостоятельно с помощью правильного питания и регулярных тренировок. Наш эксперт:

«Если получится исправить положение на этапе лишнего веса, то можно избежать ряд трудностей при планировании беременности и во время материнства. Лучшее лечение — это профилактика. Для ожирения это правило особенно важно: снижение веса на раннем этапе помогает предотвратить гормональные сбои, снизить риск осложнений беременности и улучшить общее состояние здоровья будущей мамы».

Если же ожирение уже наступило, то лучше планировать беременность уже после выздоровления, так как наличие заболевания несет дополнительные риски и усложняет процесс зачатия.