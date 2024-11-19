Названа причина частой смерти людей ранним утром

Люди чаще всего умирают рано утром из-за смены сердечного ритма с ночного на дневной, поделился с LIFE.ru врач-терапевт доктор медицинских наук Юрий Серебрянский. По его словам, переход биоритмов дает сильную нагрузку на организм.

Врач отметил, что рано утром, а именно в 5–6 часов, начинается перестройка организма — активность парасимпатической нервной системы уменьшается, а симпатической, наоборот, растет. В этот период меняется сердечный ритм и увеличивается нагрузка на сердце и сосуды.

Поэтому ранние утренние часы, 5–6 утра, это наиболее опасные часы у человека. Чаще всего, если это связано с сердечными болями, а если это гипертония, то она может быть и в другое время. Гипертония бывает утренняя, дневная и вечерняя-ночная. Вечерняя-ночная гипертония часто заканчивается мозговыми инсультами, — подчеркнул Серебрянский.

Он добавил, что наиболее частые причины вызова бригады скорой помощи ночью или ранним утром — это инсульт или гипертонический криз.

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