Онколог предупредила, что боли в спине могут указывать на рак

Согласно статистике, в 2023 году в России выросли показатели выявления и смертности от онкологических заболеваний. Так, заболеваемость новообразованиями увеличилась на 7,6% по отношению к 2022 году, а смертность от новообразований – на 1,8%.

© runews24.ru

По словам онколога поликлинического отделения №2 ГКБ №5 в Уфе Ксении Назмиевой, успех в лечении онкологических заболеваний зависит от того, на какой стадии была выявлена болезнь. Поэтому важно регулярно проходить медосмотры, не откладывая визит к врачу при появлении подозрительных симптомов.

Назмиева вспомнила случай из практики, когда пациентка, которую родственники уговорили пройти обследование после жалоб на боли в спине, столкнулась с раком.

В разговоре с UfaTime.ru врач уточнила, анализ крови показал, что у женщины низкий уровень тромбоцитов: всего 2, тогда как норма для ее возраста составляет 180. Ознакомившись с рентгеновскими снимками, врачи обнаружили четыре сломанных позвонка.

Оказалось, что у пациентки множественная миелома.