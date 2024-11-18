Почему молодые стали чаще болеть раком кишечника

Причиной роста заболеваемости раком кишечника среди молодых людей может быть воздействие химических загрязнителей, таких как пестициды. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Мишель Хьюз, гастроэнтеролог из Йельской медицинской школы (США).

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По словам специалиста, потенциальными провокаторами рака кишечника могут быть многие микроскопические химические вещества, например ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения). Их широко применяют в производстве потребительских товаров, включая антипригарную посуду, водонепроницаемую одежду, косметику и пищевую упаковку. Предполагается, что такие вещества нарушают баланс бактерий в кишечнике при попадании в организм, тем самым истощая естественные противораковые резервы.

Другим примером загрязняющих веществ, опасных для здоровья, выступают пестициды. Они используются для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Cancer and Society, показало, что воздействие сельскохозяйственных пестицидов может быть таким же опасным, как табачный дым, в плане повышения риска развития некоторых видов рака.

Хьюз уточнила, что пестициды могут долгое время сохраняться на поверхности фруктов и овощей, а значит, регулярно проникать в организм человека в небольших количествах.

Ранее ученые выяснили, что избыток меди в организме ускоряет рост раковых опухолей.