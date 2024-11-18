Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении кашля

Врач общей практики Александр Мясников назвал россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» распространенную ошибку при лечении кашля. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Медик рассказал, что многие пациенты при лечении кашля начинают принимать муколитики, однако необходимость делать это есть не всегда.

«Надо понимать, что за этим кашлем стоит. Да, муколитики — противокашлевые препараты, но они не всегда панацея», — подчеркнул доктор.

По словам врача, кашель может быть вызван разными причинами, некоторые из которых не могут быть вылечены приемом муколитиков. Мясников объяснил, что при кашле важно в первую очередь разобраться с диагнозом.

«Если там опухоль бронха, то о чем мы говорим?» — заключил специалист.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По словам специалиста, этот симптом может свидетельствовать о раке легких.