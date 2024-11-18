Почему лучше не экономить на брекетах

Если экономить на брекетах, то придется дольше лечить и выравнивать зубы, рассказала в беседе с 360.ru стоматолог-ортодонт кандидат медицинских наук Ирина Рублева. По ее словам, сейчас брекеты могут стоить вплоть до 700 тысяч рублей.

Если ты на чем-то экономишь, значит, у тебя лечение будет дольше идти, потому что на дешевых брекетах надо чаще приходить к доктору на прием. То есть у каждой системы свои нюансы, — объяснила стоматолог.

Ортодонт отметила, что брекеты поставляют из-за рубежа, поскольку в России нет собственного производства. Также цена на систему зависит от стоматолога, его квалификации и опыта. Кроме того, влияет и стадия, на которой пациент приходит на лечение, добавила Рублева.

Ранее стоимость брекет-систем в России значительно возросла из-за введенных странами Запада санкций. За год цены на выравнивание зубов и установку брекетов выросли почти в два раза — до полумиллиона рублей. В то же время китайские аналоги стоят дешевле — около 230 тысяч рублей.

До этого стоматолог-ортодонт Ирина Аксенова рассказала, что при ношении брекетов стоит отказаться от таких твердых продуктов, как леденцы, орехи и сухарики. По ее словам, их употребление может привести к деформации дуги брекетов или их отклейке.