Число диабетиков в мире выросло вчетверо

Ученые из всемирного сообщества NCD-RisC в ходе масштабного исследования заболеваемости сахарным диабетом подсчитали, что за 32-летний период с начала 90-х число диабетиков на Земле увеличилось практически вчетверо, сообщает N + 1.

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В частности, в NCD-RisC изучили данные 1 108 популяционно-репрезентативных работ с участием 141 млн взрослых человек с диабетом (с уровнем глюкозы от 7,0 ммоль/л, с HbA1c от 6,5 % либо принимающих противодиабетические препараты) в 1990–2022 годах. Выяснилось, за это время доля диабетиков во всем мире выросла с 7 до 14 %, а их абсолютное число — на 630 млн (до 828 млн). При этом 59 % больных диабетом в возрасте от 30 лет (445 млн, в 3,5 раза больше, чем в 1990 году) не лечатся, хотя одна из целей ВОЗ — контроль гликемии у 80 % пациентов в мире.

Как выяснилось, большинство людей с диабетом (20 %) живет в Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии (Индия — лидер с более 100 млн больных). Здесь и в Африке сахароснижающие препараты получает минимальное число пациентов — 40 %. При этом 90 % диабетиков без лечения — это жители бедных стран.

По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, причина пугающей тенденции — рост ожирения населения из-за нездоровой пищи, гиподинамии и экономических трудностей. Соответственно, ВОЗ разработала новую стратегию глобального мониторинга диабета в мире для более эффективного распределения ресурсов и усилий в борьбе с заболеванием.

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