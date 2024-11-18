Невролог рассказала, что провоцирует приступы мигрени

Голод, стресс и длительная работа с гаджетами провоцируют приступы мигрени, рассказала в беседе с «МК в Красноярске» невролог Анна Бочкарева. По ее словам, также интенсивные головные боли могут возникнуть из-за плохого сна и гормональных изменений.

Специалист объяснила, что люди с нарушенной нервной системой более склоны к мигрени, особенно если не лечатся. Также триггером могут быть громкие звуки и яркий свет. Важно наладить режим сна, заниматься физической активностью и медитировать, чтобы избегать мигреней.

Обратитесь к врачу, если мигрени становятся частыми или интенсивными. Особенно важно получить лечение, если приступы длятся более четырех дней в месяц, — отметила Бочкарева.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что получить бесплатную путевку в санаторий могут россияне с широким спектром заболеваний. Парламентарий отметил, что к таким болезням относятся нарушения сна, мигрень, неврозы, варикозное расширение вен, конъюнктивит и гастрит.

До этого профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова предупредила, что с мигренями чаще всего сталкиваются подростки и люди в возрасте 30 лет. Терапевт отметила, что это связано с гормональными всплесками.